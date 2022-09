Energia: assessore Piemonte,settimana corta contro i giovani

"Sono assolutamente contraria perché il problema verrebbe scaricato sui giovani". Così l'assessore al Lavoro e all'Istruzione della Regione Piemonte Elena Chiorino sull'ipotesi di introdurre la settimana corta nelle scuole come misura di risparmio energetico. "I giovani hanno già pagato pesantemente con la pandemia Covid - la proseguito - non è stato fatto nulla sul fronte del trasporto scolastico né della ventilazione meccanica che avrebbe potuto essere applicata con il Pnrr, non si può nuovamente fare ricadere il problema sulle loro spalle costringendo i ragazzi a ridurre le loro opportunità e il diritto allo studio".