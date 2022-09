Mazzù (Pd) ai Moderati, collaborazione prosegua

"Gentilissima Carlotta, siamo ormai alle ultime due settimane di questa impegnativa campagna elettorale, e come segretario del Pd metropolitano ci tenevo a ribadire quanto sia stato importante e determinante il contributo che i Moderati hanno sempre dato a sostegno del centro sinistra in alleanza con il Partito democratico". Così Marcello Mazzù in una lettera aperta alla segretaria cittadina dei Moderati, Carlotta Salerno, che insieme al capogruppo in Regione, Silvio Magliano, ha annunciato che "i Moderati torinesi non sosterranno il Pd e l'alleanza di centrosinistra" "In questi 18 anni di collaborazione fianco a fianco tra Pd e Moderati nelle varie istituzioni dove siamo entrambi presenti, dal Comune di Torino alla Città Metropolitana per arrivare alla Regione Piemonte e in tanti Enti locali - ha aggiunto Mazzù - abbiamo insieme portato avanti progetti e idee sempre solo con l'obiettivo comune del bene per la Città e dei nostri cittadini. Il nostro desiderio e la nostra volontà è che questa indispensabile e insostituibile collaborazione locale, che tutt'ora esiste nelle varie istituzioni, possa ancora andare avanti con forza e determinazione, nella reciproca consapevolezza che insieme e uniti possiamo vincere".