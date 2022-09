Serritella (Ic), Appendino opportunista rivendica meriti non suoi

"L’opportunismo. L’irriconoscenza. Eccoli. Chiara Appendino ha portato a Torino i suoi risultati grazie a Luigi Di Maio e Laura Castelli. Così come moltissimi di quelli che oggi fanno i 'bimbi' di Conte. Conte: ovvero colui che ha sfasciato il Movimento costruendo il suo partito personale, cercando di escludere e combattere chi aveva più leadership di lui. O quello che oggi si scopre no vax, e che cerca di intestarsi i meriti di Luigi: Reddito di Cittadinanza e decreto Dignità. E pure tutto il resto! Oggi Appendino si candida con Giuseppi, quando per le regole del movimento neppure avrebbe potuto, e critica le persone alle quali deve molto, moltissimo. Cosa non si fa per un posticino". È quanto scrive sulla sua pagina Facebook Davide Serritella, esponente di Impegno civico e candidato alla Camera dei Deputati.