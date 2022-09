Appendino, senza Rdc 3 milioni in povertà assoluta

"Se si toglie il reddito di cittadinanza 3 milioni di persone finiscono nella povertà assoluta. Certo, va implementato nella parte delle politiche attive del lavoro, un passaggio che richiederà del tempo, e va affiancato al salario minimo, ma va assolutamente mantenuto". Così Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e candidata M5s alle Politiche del 25 settembre, in un'intervista a Rtl, questa mattina. "Dei 3 milioni di percettori - ha spiegato - 2 milioni sono inabili o pensionati ai quali il reddito non è sufficiente per vivere, poi ci sono 500 mila persone che lavorano ma in lavori 'poveri' con reddito insufficiente e, infine, 500 mila che non hanno il diploma di terza media: il reddito di cittadinanza permette di avere un minimo dignitoso. Quanto alle frodi, - ha concluso Appendino - in 15 mesi, solo lo 0,8% ha riguardato il reddito di cittadinanza, frodi ce ne sono anche nelle pensioni di invalidità, ma nessuno pensa di abolirle".