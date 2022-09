Torino: buoni standard di sicurezza

"Una città complessa con evidenti situazioni da tenere sotto osservazione, ma anche una città che ha buoni standard di sicurezza". Così a un anno esatto dal suo insediamento, il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, generale Claudio Lunardo, traccia all'Adnkronos un bilancio dell'attività in occasione della presentazione dei nuovi comandanti di Compagnia che hanno preso servizio in questi giorni nel capoluogo piemontese e nella prima cintura e che vanno ad aggiungersi ai 173 carabinieri e agli 11 marescialli arrivati a metà agosto sul territorio torinese. "Guardando al futuro - ha aggiunto - c'è bisogno di tenere alta l'attenzione e continuare con la collaborazione istituzionale che è stato uno degli aspetti che più mi hanno positivamente colpito al mio arrivo a Torino - ha aggiunto il generale Lunardo - ci sono certamente fenomeni da governare, zone da monitorare più di altre, ma credo di poter dire che non ci sono situazioni di gravità estrema anche se comprendiamo la percezione di insicurezza avvertita dei cittadini". "Per questo cercheremo di dare risposte in maniera sempre più capillare in termini di servizi e di visibilità sul territorio perché è quello che i cittadini si aspettano da noi ma non mi sento di dire che Torino si possa definire una città insicura. In provincia di Torino sono arrivati nei giorni scorsi 173, sono tutti carabinieri giovani, quindi risorse che spenderemo sul territorio", ha concluso Lunardo.