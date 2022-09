Torino si candida a ospitare The World's 50 Best Restaurants

Torino si candida a ospitare The World's 50 Best Restaurants. Lo ha detto il governatore del Piemonte Alberto Cirio, alla presentazione di Terra Madre Salone del Gusto, la manifestazione organizzata da Slow Food con la Regione e la Città, dal 22 al 26 settembre. "E il più grande evento per quanto concerne i 50 ristoranti migliori del mondo e che celebra in una settimana la centralità della ristorazione d'eccellenza in tutto il mondo. Noi vogliamo portarlo a Torino. E' un grande evento come Terra Madre, Eurovision, le finali Atp di tennis: tutto quello che può caratterizzarsi perché si fa solo da noi. "Io sono un figlio della terra - ha aggiunto Cirio - e i primi impegni della mia attività politica sono stati legati al cibo, promuovendo il tartufo nella mia città dal 1995 per oltre 11 anni. E ho capito le grandi potenzialità in termini turistici ma anche il grande valore culturale. Il cibo autentico, vero e sostenibile fa muovere persone anche in termini turistici, persone che alimentano un'economia in cui crediamo molto".