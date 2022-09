Gdf: Langella nuovo comandante reparto di Torino

Cambio al vertice Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Torino. Il colonnello Alessandro Langella è il nuovo comandante e subentra al colonnello Enea Zanetti che ha guidato il reparto per tre anni e che è stato destinato alla Scuola di polizia economico -finanziaria delle Fiamme Gialle. La cerimonia di passaggio di consegna si è svolta questa mattina, nella sede di via Giordano Bruno, alla presenza del comandante provinciale Torino, il generale. Luigi Vinciguerra. Langella, romano, di 47 anni è laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della sicurezza economico finanziaria. Nella sua carriera ha rivestito diversi incarichi di comando a Roma e Napoli, maturando un'esperienza pluriennale presso il Nucleo speciale di polizia valutaria e, da ultimo, quale Capo Ufficio Legislazione presso il Comando Generale del Corpo. È titolato del Corso superiore di polizia tributaria.