Sindaco Torino incontra studenti volontari a Terra Madre

Sono tornati sui banchi da pochi giorni e si preparano a vivere una nuova esperienza immersi nelle culture di tutto il mondo, Sono i 130 studenti del liceo Gioberti di Torino che faranno i volontari a Terra Madre Salone del Gusto, che si svolge al Parco Dora di Torino dal 22 al 26 settembre. A salutare questa mattina questi ragazzi e ragazze, il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente di Slow Food Edward Mukiibi. "I 130 studenti volontari di Terra Madre - ha detto il sindaco - avranno la straordinaria opportunità di vivere un'esperienza umana e culturale che ricorderanno per sempre. Incontrare la grande comunità di Slow Food e i protagonisti della battaglia per un cibo buono e giusto in tutto il mondo arricchirà il loro bagaglio di esperienze affiancando quello scolastico".