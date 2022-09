Lo Russo, Torino investirà per luoghi arte contemporanea

"Torino ha fatto una scommessa sull'arte contemporanea, per noi è una strategia e vogliamo che torni a essere una vocazione forte della città. Credere in questa vocazione vuol dire dotarla di infrastrutture fisiche per fare arte tutto l'anno". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante la presentazione di Artissima. "E' in questa direzione che ci muoviamo con Torino Esposizioni, Rivoli e la Cavallerizza. Vogliamo fare investimenti importanti nonostante le difficoltà attuali legate alla guerra alla pandemia e alla crisi energetica. Ad esempio - ha proseguito Lo Russo - vogliamo investire per rilanciare Luci d'Artista. La politica non deve smettere di progettare, non possiamo perdere la visione lunga e la cultura farà la differenza".