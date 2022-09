Carceri: Torino, aggredito agente penitenziaria

Questa mattina un detenuto di 27 anni, ristretto al Padiglione A del carcere Lorusso e Cutugno di Torino, ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria strattonandoli, graffiandoli e strappandoli la maglietta della divisa. I due si sono recati poi al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria. Lo denunciano le organizzazioni sindacali Sappe, Osapp, Uil Pa Pp, Sinappe, Fns Cisl, Fsa Cnpp e Cgil Pp, che chiedono "a tutte le autorità a qualsiasi livello di intervenire per quanto di rispettiva competenza in considerazione della drammatica situazione in cui è precipitato l'istituto torinese. Il personale è stanco di subire invettive e aggressioni gratuite da parte dei detenuti, che sembrerebbero agire in tale modo perché graziati da eccessivo buonismo". I sindacati inoltre sostengono che lunedì scorso sempre nel carcere torinese si sono verificati altri due episodi: un detenuto ha sferrato un pugno ad un agente e un altro detenuto ha una sorta di parapiglia interno. "Questa situazione si ripete puntualmente tutti i giorni e il personale è stanco e sotto alto stress psicofisico, stremato e abbandonato a se stesso vista la totale assenza di disposizioni e direttive", aggiungono le sigle, che chiedono un intervento del presidente della Regione Alberto Cirio e del sindaco Stefano Lo Russo e "un immediato intervento della Guardasigilli Marta Cartabia che a questo punto non può più tardare".