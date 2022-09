Gli ultimi saranno i primi

Lotta all’ultimo banco – A scuola “regolarmente in ultimo banco, sempre. Andavo a scuola in bicicletta, mi piacevano alcune cose e le studiavo. Ma in quelle che non mi piacevano facevo l’essenziale per passare”. Il ricordo di Enrico Letta dei suoi lontani trascorsi scolastici ha gettato un’ombra di sconforto in Mauro Laus che proprio “Il ragazzo dell’ultimo banco” ha intitolato il libro in cui ripercorre la sua epopea da Lavello allo scranno di Palazzo Madama. “Nemmeno il privilegio di essere io quello dell’ultimo banco”, ha commentato con ironia prima di tornare alle fatiche della campagna elettore che lo vede in corsa alla Camera nel collegio della città di Torino.