Annegato in sottopasso, chiesta condanna giunta comunale

Il pm Valentina Bossi e Alessandro Gallo della procura di Ivrea (Torino) hanno chiesto questa mattina una condanna a 1 anno e due mesi per ciascuno dei membri della giunta comunale di Rivarolo Canavese,a processo per la morte di Guido Zabena, l'operaio di 51 anni di Favria annegato nel sottopasso per Feletto la notte tra il 2 e 3 luglio 2018. La richiesta di condanna riguarda il sindaco, Alberto Rostagno, e gli assessori Francesco Diemoz e Lara Schialvino, oltre al capo ufficio tecnico Enrico Colombo e il comandante della polizia locale, Sergio Cavallo. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Zabena quella notte entrò nel sottopasso con la propria auto e rimase bloccato a causa dell'acqua alta. morendo quindi annegato a bordo della vettura.