Elezioni: Gariglio (Pd), sì ad appello #Nosileziosulle mafie

"I temi della collusione tra politica e criminalità organizzata e delle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni devono essere riportati al centro della campagna elettorale: per questi motivi sostegno con convinzione l'appello ai partiti in vista delle prossime elezioni del 25 settembre promosso dalla associazione 'Avviso Pubblico' e invito tutti gli altri candidati del mio collegio a sottoscrivere il documento #Nosilenziosullemafie". Così Davide Gariglio, deputato Pd e candidato al collegio uninominale di Collegno (Torino) alla Camera. "Possiamo dividerci su tutto - aggiunge -, ma non su argomenti come questi: mafie e corruzione minano i principi stessi della democrazia. Purtroppo casi di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni hanno recentemente interessato anche enti locali del collegio di Collegno ed è necessario l'impegno deciso e costante di tutti i partiti per contrastare con efficacia questo fenomeno".