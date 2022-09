Scuola: Mattarella arrivato a istituto Curie di Grugliasco

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Grugliasco, Comune alle porte di Torino, dove parteciperà a una cerimonia per l'inaugurazione del nuovo anno scolastico. Insieme al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, è stato accolto presso l'Istituto di istruzione superiore Curie-Vittorini dalle autorità locali: il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, che lo affiancheranno in una visita della scuola. In un grande spazio esterno attendono il capo dello Stato alcune delegazioni di studentesse e studenti in rappresentanza delle scuola di tutta Italia. Qui si svolgerà la cerimonia, che sarà conclusa dall'intervento del Capo dello Stato.