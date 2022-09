Incendio a San Mauro, fiamme in tre piani di un palazzo

Un incendio è scoppiato questa mattina in un alloggio al quinto piano di un condominio in piazza Orsara di Puglia, a San Mauro Torinese (Torino). Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate anche in due piani sottostanti, ma non si sono stati feriti. Il palazzo, dov’è presente anche il comando della polizia locale, è stato evacuato.