Covid: in Piemonte 1.453 nuovi casi, tasso positività 8,2%

In Piemonte accertati 1453 nuovi casi di Covid, con un tasso di positività dell'8,2% in rapporto ai 17.824 tamponi processati, di cui 17.195 test antigenici. I ricoverati sono 223 nei reparti ordinari (-7 rispetto a ieri), con un tasso di occupazione dei letti del 3,3%. In terapia intensiva i degenti sono 7, lo stesso numero di ieri, con un'occupazione dei letti dell'1,1%. Non è stato registrato alcun decesso.