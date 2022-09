Elezioni: FdI, sport centrale per riqualificazione periferie

"La totale assenza di servizi e il conseguente stato di abbandono in cui versano le periferie di molte delle nostre città sono dati di fatto che non si possono più ignorare e su cui è necessario spendere le nostre migliori energie. A tal proposito, riteniamo che lo sport abbia un ruolo fondamentale nella riqualifica e nel rilancio dei territori in cui mancano spazi aggregativi e di inclusione ed in cui, molto spesso, le fasce più deboli della società hanno difficoltà di accesso alle attività sportive ricreative". Lo sostengono in una nota Augusta Montaruli e Marco Perissa, candidati di Fratelli d'Italia per la Camera dei Deputati. "Pensare alla nascita di nuovi spazi aggregativi che permettano ai cittadini di vivere il proprio territorio, permetterà anche di cambiare la fisionomia di luoghi che ad oggi appaiono molto spesso desolati - affermano i due esponenti di FdI, che sottolineano l'importanza di investire nell'impiantistica sportiva perché consentirebbe di avere un ritorno in termini di benessere, socializzazione ed inclusione sociale. Lo sport è "uno strumento che semplifica l'integrazione poiché accresce il senso di comunità in contesti in cui l'isolamento sociale appare l'unica realtà conosciuta e possibile". "Auspichiamo che nelle nostre città ogni periferia possa diventare un 'centro' dove ogni abitante possa sentirsi orgoglioso e capace di scegliere le proprie attività ma non debba più vivere con la consapevolezza di essere isolato", concludono Montaruli e Perissa.