Lega: eletto nuovo segretario sezione Cusio

Paolo Marchesa Grandi è il nuovo segretario della Lega della sezione Cusio. La sua elezione è avvenuta al termine del congresso presieduto dal senatore Enrico Montani. Del nuovo direttivo faranno parte Mario Geraci e Andrea Cattaneo. "Il nostro movimento - ha detto il neo segretario - è da sempre un partito territoriale e per questo motivo l'apertura della sede è fondamentale per poter coinvolgere e includere nuovi sostenitori, al fine di essere più presenti all'interno del tessuto sociale, a ogni livello. Necessario, in particolare, saper coinvolgere maggiormente i sostenitori più giovani per dare un futuro al movimento".