Meteo: risveglio autunnale al Centro-Nord ma poi più stabilità

Risveglio autunnale oggi con temperature assai rigide per il periodo. Molte città del Nord e del Centro stanno registrando numeri di tutto rispetto con valori anche di 10/15 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi. In queste ore infatti, ci sono valori anche prossimi a 8/9°C su alcune località della Val Padana e nelle zone interne della Toscana. Ma cosa sta accadendo al nostro pazzo clima? Dando uno sguardo allo scacchiere europeo, la ragione di questo improvviso arrivo dell'autunno, spiega ilMeteo.it, è dovuto a un profondo e freddo vortice ciclonico collocato sulle aree nord orientali del vecchio continente che invia masse d'aria fredda verso le vicine terre balcaniche e il nostro Paese. Un primo impulso ha caratterizzato l'avvio di questo weekend quando abbiamo assistito ad un brusco ribaltone passando dal contesto ancora estivo di venerdì 16 a quello già praticamente autunnale di sabato 17.

Ora però le cose potrebbero nuovamente cambiare grazie all'avvicinamento dell'alta pressione delle Azzorre che non solo ci garantirà condizioni meteo più stabili, ma sarà anche alla base di una moderata ripresa dei termometri in particolare nei valori diurni. Nelle prossime ore infatti, dopo un'alba davvero molto rigida per il Nord e gran parte del Centro, nelle ore centrali del giorno e fino al tardo pomeriggio, le colonnine di mercurio riusciranno a salire fino a valori decisamente più dolci e gradevoli rispetto alle prime ore del mattino anche se le temperature massime si manterranno comunque ben inferiori ai giorni scorsi. Tra le città con clima più mite troveremo Palermo e Cagliari con valori previsti intorno ai 26/27°C. Seguiranno Napoli e Roma con 25°C. Qualche grado in meno invece al Nord dove le colonnine di mercurio si fermeranno attorno ai 22/23°C come a Torino, Genova e Bologna. In ogni caso, grazie a un aumento della pressione atmosferica, avremo un contesto decisamente stabile su tutto il Paese salvo per qualche timido disturbo nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi alpini più orientali.