Elezioni: Lo Russo, Pd rivendichi battaglia su Ius scholae

"Rivendichiamo con forza la battaglia per dare a tutti cittadini e le cittadine che si stanno formando nelle nostre scuole la cittadinanza". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dal palco dell'evento promosso dal Pd a Monza con 500 sindaci da tutta Italia. "Perché la scuola è il primo veicolo di integrazione del paese e dobbiamo fare una grande battaglia culturale, parlamentare nelle nostre città" ha aggiunto. Secondo il sindaco di Torino, se chiedessimo ai ragazzi cosa pensano dei loro compagni "con un colore di pelle diversa, una lingua che si parla a casa diversam scopriremmo che questo paese è indietro di decenni e tocca al Pd far fare un passo in avanti al nostro Paese".