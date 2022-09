Papa: diocesi Alessandria in udienza a 450 anni morte Pio V

"E' stato bello che il 450esimo anniversario della morte di San Pio V, unico papa piemontese, sia stato ricordato da Francesco, di origini piemontesi". Così don Santiago Ortiz, parroco di Valenza, dopo l'udienza concessa dal Santo Padre ai circa 150 fedeli della diocesi di Alessandria, in pellegrinaggio nella Capitale per visitare anche la tomba del Pontefice nella basilica di Santa Maria Maggiore. "Ci ha colpito - dice don Ortiz - vedere il Papa stanco dopo l'ennesimo viaggio all'estero e osservarlo sulla sedia a rotelle. Un uomo con le fragilità di tutti ma con quella forza che lo rende unico. Ancora più speciale per noi alessandrini, conterranei di Pio V, piemontese di Bosco Marengo, come la famiglia di Bergoglio da Portacomaro d'Asti".