Cnh: lancia prima tranche buyback da 50 milioni di dollari

Cnh Industrial sta lanciando una prima tranche di acquisto di azioni da 50 milioni di dollari nell'ambito del piano di riacquisto di azioni da 300 milioni di dollari annunciato il 29 luglio. Il programma durerà fino a quello che accadrà prima tra il completamento del buyback e la scadenza del 12 ottobre 2023. Lo scopo è ottimizzare la struttura patrimoniale della società e consentirle di far fronte agli obblighi derivanti dai piani di incentivazione azionaria esistenti. Il piano segue l'operazione di acquisto di azioni da 100 milioni di euro, completata il 14 settembre. Cnh Industrial ha siglato un accordo non discrezionale con un intermediario finanziario per seguire la prima tranche. Gli acquisti saranno effettuati su Euronext Milano e sui sistemi multilaterali di negoziazione in base ai termini e condizioni dell'autorizzazione concessa dall'assemblea degli azionisti del 13 aprile.