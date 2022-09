Festival dell'acqua, sedute di assaggio con sommelier

Arrivano i sommelier dell'acqua. Oggi lunedì 19 e domani martedì 20 settembre, dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 17 presso 8 Punti Acqua Smat (una per Circoscrizione), nell'ambito del Festival dell'acqua, attraverso sedute di assaggio tenute da sommelier certificati, i cittadini potranno prendere parte all'esperienza di analisi sensoriale per imparare a distinguere le caratteristiche qualitative dell'acqua. Il Festival dell'Acqua, ospitato dal 21 al 23 settembre nelle sale del Centro Congressi del Lingotto, è ideato e promosso da Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, che chiama a raccolta le oltre 450 aziende associate e tutti i soggetti che, a diverso titolo, si occupano dei servizi idrici e di pubblica utilità. L'edizione 2022 di Torino è organizzata in collaborazione con Smat.