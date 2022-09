Elezioni: Forza Italia Piemonte, casa è diritto, non lusso

"La casa è un diritto non un lusso". A ribadirlo quest'oggi Forza Italia in una conferenza stampa. "E' piuttosto chiaro che oggi l'unica forza politica che in Italia difende la casa si chiama Forza Italia. Abbiamo vinto infatti la sfida mossa dal partito delle tasse, il Pd, riuscendo a fermare il loro tentativo di aumentare gli estimi catastali e di inserire la patrimoniale. Oggi presentiamo i nostri punti programmatici che diventeranno legge dopo il 25 settembre, ma anche un altro risultato concreto: l'approvazione della nostra legge, che istituisce l'elenco degli amministratori di condominio in Regione Piemonte: un segno di attenzione che da' sicurezza a inquilini e proprietari di casa sulla professionalità di una delle figure centrali nella gestione dei condomini in Italia e in Piemonte". "Siamo la prima Regione ad istituire questo prezioso strumento, che servirà ad offrire un elemento di chiarezza e trasparenza per i singoli condomini che ora potranno verificare competenze e onorabilità dei singoli professionisti. E' evidente che la casa è un bene primario che va difeso, oggi ancora di più dopo l'esperienza del Covid. Ancora di più se guardiamo ai dati: il 77,3% delle famiglie piemontesi ha una casa di proprietà, un bene quindi estremamente sensibile. Questo elenco mette al centro condomini e amministratori di condominio".