Salvini fa il bis

Genova per noi - “Ero a Genova, ci siamo fermati con i cittadini liguri, e prima di partire anche un rapido saluto da Beppe Grillo. Ci siamo aggiornati sulla campagna elettorale”. Lo rivela il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a Ore 14 su Rai 2, arrivando negli studi milanesi della tv pubblica, dopo aver incontrato questa mattina il fondatore del Movimento. “Parliamo spesso, direi quotidianamente al telefono, abbiamo un progetto di trasformazione della società – aggiunge l’ex premier – lo abbiamo iniziato in questa legislatura, realizzando l’80% del nostro programma, ora vogliamo completare quel 20%. Siamo ambiziosi, e abbiamo anche aggiunto altre cose”. Cosa le ha detto della campagna elettorale? “Grillo è un grande esperto di comunicazione, lo conosciamo, è un appassionato, anzi è un antesignano di ambiente, di biodiversità, parliamo molto di questi temi” ha concluso Conte.

Fabbrica e mercato - Quello di domani nel Torinese sarà un “doppio appuntamento per Matteo Salvini, nel quartiere Mirafiori e al mercato di Rivoli, sull’onda di ieri, quando a Pontida si sono riviste tante persone ci hanno dato un segnale molto positivo per le elezioni. Per noi i collegi del Piemonte sono tutti contendibili e quasi tutti vincenti”. Così il commissario cittadino di Torino della Lega, Fabrizio Ricca, alla vigilia dell’arrivo del leader del Carroccio per chiudere la campagna elettorale piemontese con due momenti, domani sera un comizio in piazza Livio Bianco, in un teatro prospicente lo stabilimento di Mirafiori, e mercoledì mattina al mercato di Rivoli. “La scelta di Mirafiori – dice Elena Maccanti, deputata e candidata alla Camera – non è casuale, vogliamo tornare a puntare i riflettori sul tema del lavoro. E torniamo a Mirafiori a testa alta, perché siamo fra quelli in Europa che non hanno votato per lo stop alle auto a motore endotermico entro il 2035, perché è una scelta affrettata, su cui occorre più tempo. Noi siamo per la neutralità tecnologica – aggiunge – quegli obiettivi si devono raggiungere ma lo si può fare per altre strade. Non siamo pronti oggi a quel passaggio, è ideologico voler mantenere oggi quella posizione oltre che dannoso per Torino dal punto di vista dell’occupazione”. Quanto alla scelta del mercato di Rivoli, la segretaria cittadina della Lega e vicesindaca Laura Adduce sottolinea: “Noi siamo sempre stati abituati a confrontarci con le persone ed è quello che faremo per parlare del buon governo della Lega e dell'importanza di fare rete fra istituzioni”.