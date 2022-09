TORINO

Caro energia, mal Comune

Anche Palazzo civico si ritrova a fare i conti con una bolletta salatissima. Per quest'anno il prezzo di luce e gas aumenta di 40 milioni. Il sindaco Lo Russo: "Non possiamo farcela da soli" e chiede aiuto al Governo

Non solo famiglie e imprese, il caro bollette colpisce anche il Comune di Torino. Secondo una stima di Palazzo civico i rincari di gas ed elettricità dovrebbero gravare sul bilancio per circa 40 milioni di euro. Un vero e proprio salasso per le già esangui casse di via Milano. E infatti per questo, pochi giorni fa il sindaco Stefano Lo Russo aveva rivolto un appello al governo: “È improponibile pensare che i Comuni possano gestire un rincaro tariffario del 400-500% senza un intervento diretto del Governo – aveva detto –. L’impatto della crisi energetica è molto violento anche per le amministrazioni pubbliche che erogano servizi essenziali e, come le famiglie e le imprese stiamo avendo difficoltà a trovare le coperture finanziarie per garantirne l’erogazione”. Ora dagli uffici del bilancio è arrivato anche il conto. Ed è particolarmente salato.