Covid: in Piemonte 528 nuovi casi, positività al 7,3%

Sono 528 i nuovi casi di Covid accertati in Piemonte, secondo il bilancio quotidiano pubblicato dalla Regione. Il tasso di positività è del 7,3% in rapporto ai 7.280 tamponi diagnostici processati, di cui 7.169 test antigenici. I ricoverati sono 7 in più nei reparti ordinari, dove il dato complessivo è aggiornato a 243, mentre in terapia intensiva il numero e' sceso a 7 (rispetto a ieri -1). Non è stato registrato alcun decesso.