Ornella Porchia eletta presidente sezione Tribunale Ue

C’è anche la giudice italiana Ornella Porchia fra i neoeletti presidenti di sezione al Tribunale dell'Unione europea. Porchia era stata nominata giudice al Tribunale nel 2019. Come gli altri suoi colleghi neoeletti, il mandato del magistrato durerà tre anni e terminerà il 31 agosto 2025. Nata nel 1966 a Chivasso (Torino), Porchia ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 1991 e il dottorato di ricerca in giurisprudenza nel 1996 all’Università commerciale Luigi Bocconi a Milano. È stata avvocato al foro di Torino, professoressa di diritto internazionale e docente di diritto dell’Unione, nonché membro del Servizio studi della Corte costituzionale e consigliere giuridico alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l’Unione europea.