Autunno al Polo del '900, attualità da tutti punti di vista

Sarà un evento chiamato "Bingo!" organizzato nella giornata elettorale, con momenti per famiglie, musica, esposizione di immagini del voto nel passato e il film "Bianco, Rosso e Verdone", uno dei primi appuntamenti del programma autunnale del Polo del '900 di Torino, mostre, proiezioni, spettacoli, incontri fino a dicembre sotto il titolo di "Pov-Point of view", per offrire una visione ampia e traversale sui temi di attualità. "Un autunno importante - dice il direttore del Polo, Emiliano Paoletti - per ascoltare e farsi sentire, parlando dei grandi temi del passato e del presente per guardare al futuro cn desiderio e consapevolezza". Ad aprire la stagione il "Festival delle piccole Storie" e l'uscita della serie di podcast "Populismi", mentre il 29 settembre verrà presentato il nuovo libro di Claudio Cerasa, "Le catene della destra", con l'autore in dialogo con il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Alberto Cirio. A novembre si apre la prima edizione di "Polis. La passione per la politica", mentre dalle riflessioni di Primo Levi nasce il percorso formativo per insegnanti "Il Fascismo può tornare?". Fra le novità, Sou, la prima scuola di architettura in Italia e la seconda al mondo per i più piccoli, dai 7 ai 12 anni, mentre per le ragazze dai 14 ai 19 torna l'edizione torinese di "Prime Minister-Scuola di politica per giovani donne".