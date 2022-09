Pnrr: Vercelli, accordo tra Provincia e Finanza per uso fondi

Provincia di Vercelli e comando provinciale della Guardia di Finanza hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa per garantire massima legalità sulla destinazione e sull'utilizzo corretto dei fondi del Pnrr. A firmarlo il presidente della Provincia, Davide Gilardino, e il comandante delle Fiamme Gialle di Vercelli, colonnello Ciro Natale. La Provincia comunicherà ai finanzieri le informazioni rilevanti per prevenire irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria, ed eventualmente segnalerà situazioni nelle quali si possano intravedere elementi di rischio. Mentre i finanzieri assicureranno che i fondi del Pnrr arrivino ai giusti destinatari e vengano usati correttamente, tramite indagini, accertamenti e controlli. ll protocollo sarà operativo fino al completamento del Piano, non oltre il 31 dicembre 2026. "E' necessario che i soldi del Piano non vadano dispersi - ha spiegato il colonnello Natale -; il Vercellese è un territorio tranquillo, ma è necessario sorvegliare affinché non ci siano infiltrazioni da zone limitrofe, perché il rischio che entrino in gioco persone poco raccomandabili è alto. La provincia va tutelata da persone che, per interessi, si muovono in maniera subdola".