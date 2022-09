Casa: contrasto occupazioni abusive, controlli a Torino

Controlli per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive delle case a Torino sono stati svolti dalle forze dell'ordine tra via Poma, Via Scarsellini e Corso Salvemini, in zona Mirafiori. L'operazione, che ha riguardato luoghi in cui si concentrano gli immobili appartenenti all'edilizia pubblica Atc, è stata svolta da agenti del commissariato di polizia Mirafiori, dal reparto prevenzione della Questura, e dal nucleo "case occupate" della polizia municipale. Sono stati controllati 4 camper, 14 veicoli, 38 persone delle quali 17 con precedenti di polizia. Inoltre, durante una ispezione in via Poma, è stato rintracciato un cittadino bosniaco di 33 anni nei confronti del quale è emerso un ordine di carcerazione, emesso dalla procura di Roma, per reati concernenti lo smaltimento dei rifiuti e che è stato portato in carcere. Il servizio è proseguito con due posti di controllo su strada, che hanno portato al sequestro di sostanza stupefacente a carico di un giovane cittadino marocchino poi sanzionato amministrativamente.