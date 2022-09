Iren: finanziamento Water Footprint da 50 mln con Bbva

Iren, grazie al supporto di Bbva, è la prima azienda italiana a sottoscrivere un finanziamento Water Footprint che rappresenta un ulteriore traguardo nell'ambito della finanza sostenibile a supporto dell'impegno per la transizione ecologica e per l'uso sostenibile della risorsa idrica. La nuova linea di credito da 50 milioni di euro, della durata di 5 anni - spiega Iren - è legata al raggiungimento di alcuni degli obiettivi di sostenibilità che sono parte integrante del Business Plan al 2030. In linea con il suo impegno a promuovere e proteggere le risorse idriche, Iren è attiva nell'individuare e ridurre le perdite d'acqua dalla sua rete e nel sensibilizzare clienti e cittadini per incoraggiare il risparmio idrico. "La sottoscrizione di questa nuova linea di credito con Bbva fondata su obiettivi concreti di sostenibilità, nasce dalla solidità del merito creditizio che ci riconosce il mercato e ha permesso a Iren di diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento. La nostra struttura finanziaria, che vede il 65% del debito totale di Iren composto da strumenti green e assimilati, dimostra quanto sia solida la strategia di sostenibilità che rappresenta per Iren la base di tutti i progetti di crescita futura" commenta Anna Tanganelli, chief financial officer di Iren.