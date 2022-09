Voti da arare

Yes we can – “Più si avvicina domenica più cresce la consapevolezza che ce la possiamo fare” dice Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, che partecipa all’inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. “Sono ore decisive, combattiamo non tanto per noi, ma per un obiettivo ambizioso, togliere dagli italiani la cappa della paura sul futuro che non si meritano, soprattutto dopo il Covid e nel corso di una tragedia come la guerra ucraina. Non si può - sottolinea Zingaretti - di fronte a immensi problemi cedere alla paura e al ricatto della rabbia. È uno scontro fra speranza e rabbia. Questo Paese con il Pnrr e l’autorevolezza che ha dimostrato in Europa può costruire un altro futuro che deve essere più giusto perché la diseguaglianza è la piaga delle democrazie occidentali. Abbiamo risorse per rimetterci in piedi, ma bisogna smetterla come fa la destra di cavalcare solo le paure”.

Voti in cascina – “Con il Decreto Aiuti Ter e i 2 miliardi di nuovi aiuti all’agricoltura continua l’impegno della Lega a sostegno di famiglie e aziende”. Lo afferma il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, commenta gli ultimi provvedimenti ormai ai nastri di partenza. "I provvedimenti approvati in questi giorni – sostiene Bergesio – rappresentano un forte segnale di attenzione dello Stato nei confronti di un settore che è strategico per l'economia del nostro Paese e per la stessa sopravvivenza, ma che negli ultimi anni ha dovuto affrontare forti difficoltà, legate ai cambiamenti climatici, alla crisi mondiale e agli aumenti insostenibili del costo di energia e materie prime. Da sempre la Lega chiede di ascoltare le esigenze di agricoltura, pesca e allevamento. Questo è un primo passo. Ma finalmente, dopo il 25 settembre, potremo fare molto di più. Perché credo nella nostra terra e nelle nostre aziende”.