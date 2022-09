Nutriscore: Cirio, Ue deve opporsi a etichette semaforo

"Tutelare le eccellenze e la qualità dei prodotti agroalimentari, la Ue adesso deve opporsi alle etichette semaforo. Sono una chiara speculazione commerciale che indirizza verso etichette con caratteristiche suggestive, che raccontano quello che non c’è nel cibo e non quello che c’è". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio all'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. "La Ue - ha aggiunto - ci ha fatti il regalo delle Igp e alle altre indicazioni a tutela della qualità, auspico che abbia altrettanta attenzione alle etichette". Cirio ha ribadito anche la sua denuncia sull'"errore profondo" che sta alla base della Alcol strategy dell'Oms "con l'equazione vino uguale alcol e gli incentivi ai Paesi che riducono del 10% in cinque anni i consumi di vino. Significa non avere cultura del cibo e del vino che sono entrambi alimenti, ignorarlo completamente".