Gentiloni, su emergenza clima non si può invertire rotta

"Nessuno può pensare di reagire all'emergenza climatica invertendo la rotta su quello che abbiamo deciso anche tardivamente sul contrasto al cambiamento climatico". Lo ha detto a Torino Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, all'inaugurazione di Terra Madre Salone del gusto. "C'è una contraddizione - ha aggiunto -. Se per intervenire si dovrà sussidiare il gas, se si vuole l'indipendenza energetica, se si vuole reggere questo inverno non si hanno alternative all'aumento dell'uso del carbone. Ma dobbiamo essere chiari sul fatto che questo dev'essere temporaneo, un passaggio obbligato e non deve essere un'inversione di rotta".