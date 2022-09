Elezioni: Alessandria, centro destra chiude campagna in piazza

Il ministro Massimo Garavaglia (Lega), capolista al Senato nel plurinominale Piemonte 2, il governatore Alberto Cirio (FI) e candidati e rappresentanti dei partiti della coalizione di centro destra chiudono la campagna elettorale ad Alessandria in vista del voto del 25 settembre per le Politiche domani dal tardo pomeriggio in piazza Marconi.