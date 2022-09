Torino: un migliaio di giovani in piazza per il clima

La prima chiamata di piazza dei Fridays for future dall'inizio dell'anno scolastico è stata raccolta da circa un migliaio gli studenti che sfilano in un corteo a Torino. Lo sciopero del clima arriva a due giorni dalle elezioni con i manifestanti che chiedono risposte immediate al cambiamento climatico a chiunque governerà il paese dal 26 settembre.