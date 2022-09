STATISTICHE

Torino, al voto 359 centenari

Si restringe il corpo elettorale del capoluogo piemontese, seguendo il trend di riduzione della popolazione. Tra gli elettori 1855 ragazzi che si recheranno alle urne per la prima volta. In 17 compiono gli anni proprio il 25 settembre

È composto da 633.911 il corpo elettorale torinese in vista delle elezioni politiche in programma domenica (seggi aperti dalle 7 alle 23). Sono circa 15mila in meno rispetto alle scorse elezioni politiche quando il numero complessivo degli aventi diritto era di 648.791 residenti. Quest’anno la platea si divide in 335.308 femmine e 298.603 maschi. Le sezioni elettorali in tutto il territorio cittadino sono 919 per un totale di 3.756 scrutatori nominati. I dati sono diffusi dal Comune di Torino. Quaranta sono i seggi speciali, cioè quelli costituiti da un presidente e due scrutatori, nominati appositamente perché gli elettori sono ricoverati in luoghi di cura con più di 100 posti letto e 45 seggi “volanti” (ufficio distaccato di sezione) dove il presidente, il segretario e uno scrutatore vanno a raccogliere il voto in luoghi di cura con meno di 100 posti letto o al domicilio; gli altri 3 componenti (tra cui il vicepresidente) rimangono in sezione. I torinesi che votano per la prima volta sono 1.855 (921 femmine e 934 maschi) e quelli che compiono 18 anni il 25 settembre sono 17 (10 femmine e 7 maschi). I centenari sono 359 (306 femmine e 53 maschi).