I deliri di Silvio

Circo Barnum- “Ho sentito come tutti le frasi deliranti pronunciate dal presidente Berlusconi in collegamento con Porta a porta. Più che indignarmi con lui, sono indignato con quella corte di incapaci e profittatori che lo circonda e lo costringe, lui ormai stanco e con una lucidità ridotta, a dire le idiozie che ha detto”. Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, candidato di Azione alla Camera. “Coloro che gli preparano il canovaccio delle risposte - aggiunge - sono persone moralmente indegne, politicamente prezzolate e al servizio dei propri interessi. Sono gli stessi che da anni lavorano alla liquidazione di Forza Italia, obiettivo pressoché raggiunto secondo tutti i sondaggi”. “Sotto questo aspetto, Azione e Carlo Calenda sono la sola forza che può restituire dignità e decoro a quell’area moderata, liberale, riformista mortificata e umiliata dai giullari di quel circo Barnum che è Forza Italia”, conclude.