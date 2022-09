Elezioni: Torino, anagrafi aperte per rilascio delle tessere

Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre anche a Torino, dove gli uffici anagrafici saranno a disposizione con orari straordinari per chi avesse necessità di un duplicato o di una nuova tessera elettorale, in caso di tessera smarrita o con gli spazi tutti timbrati L'ufficio elettorale di corso Valdocco sarà aperto oggi fino alle 18, domani dalle 8 alle 18 e domenica dalle 7 alle 23. Inoltre in questi tre giorni provvederanno al rilascio delle tessere elettorali anche le anagrafi decentrate delle Circoscrizioni 2, 3, 5 e 8, oggi pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00, domani dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 18 e domenica dalle 7 alle 23. Il Comune ricorda che in caso di smarrimento può essere richiesto un duplicato con autocertificazione e senza necessità di denuncia all'autorità competente, mentre in caso di deterioramento si può ottenere un duplicato riconsegnando la tessera rovinata. Per il rilascio del duplicato serve un documento di riconoscimento e per l'emissione di una nuova tessera anche la vecchia tessera con tutti i diciotto spazi per la certificazione del voto timbrati. Chi ha la tessera esaurita e non può recarsi negli uffici comunali può stampare l'attestato sostitutivo della tessera elettorale sul portale di Torino Facile, valido solo per la consultazione di domenica. Per entrare ai seggi non è necessario il Green Pass, né la misurazione della temperatura, e la mascherina è obbligatoria per i componenti del seggio e fortemente raccomandata per gli elettori.