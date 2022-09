Ambiente: Coldiretti, agricoltori gestiscano riserva Vauda

"Un'area naturale ritrovata ma gestita in modo attivo dagli agricoltori". Coldiretti Torino accoglie con soddisfazione la notizia che presto sarà avviata la bonifica nella Riserva naturale della Vauda che un tempo ospitava il poligono militare. "Siamo favorevoli a un passaggio dei terreni dal Demanio ai Comuni - dice Bruno Mecca Cici, presidente di Coldiretti Torino - e aun rilancio di questa area protetta, che potrebbe portare uno sviluppo turistico dolce con un pieno coinvolgimento degli agriturismi e delle fattorie didattiche. Ma è fondamentale che la Vauda non rimanga la boscaglia che osserviamo oggi". Coldiretti propone di ripristinare campi e prati dove gli agricoltori possano tornare a coltivare e pascolare gli animali. Mecca Cici aggiunge: "Siamo contrari allo spreco di suolo della Vauda per installare pannelli fotovoltaici".