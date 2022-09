Caro prezzi: Unc, 1 piemontese su 3 a rischio povertà

Con i forti rincari di gas ed energia elettrica e dei prezzi dei generi di prima necessità 1 piemontese su 3 è a rischio povertà ed è già ipotizzabile che a Natale le spese accessorie subiscano un taglio in media del 25% per tutte le famiglie. È quanto risulta dall'analisi condotta dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc). "La crescita esponenziale del costo a megawatt ora del gas ha drasticamente ridotto il potere d'acquisto della più parte dei cittadini piemontesi, la cui capacità di spesa è destinata a orientarsi nella scelta tra il cibo e l'energia", sottolinea il legale secondo cui, finiscono "completamente fuori dal budget spese accessorie come cultura e tempo libero, che specialmente in vista del Natale. C’è una contrazione preliminare importante che sotto le festività produrrà, temiamo, un calo in media pari al 25% nelle famiglie mono e bireddito con figli a carico". Per Patrizia Polliotto la crisi energetica in atto rischia altresì di "Incrementare il tasso d'indigenza in regione, andando a pesare anche sulle mense dei poveri". Evidenti le ripercussioni anche sul carrello della spesa, "Con la progressiva scomparsa della carne, del pesce e di determinati ortaggi dalle buste dei consumatori, e l'aumento del prezzo del pane che oscilla tra il 18 e il 21%".