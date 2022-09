Riapre biblioteca Chivasso dopo stop per guasto antincendi

Dopo una settimana di stop riapre lunedì la biblioteca civica di Chivasso. La chiusura del servizio era stata disposta dopo un'anomalia al sistema di rilevazione e allarme antincendio. "In settimana - spiegano in Comune - i tecnici si sono adoperati per valutare l'adozione di misure necessarie per garantire la riapertura in condizioni di sicurezza". Anche le attività programmate riprenderanno normalmente da lunedì 26 settembre con i consueti orari di front office.