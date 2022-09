Covid: 2.062 casi in Piemonte, positività al 10,8%

Sono 2.062 i nuovi casi di Covid in Piemonte, con un tasso di positività del 10,8%, rispetto ai 19.125 tamponi eseguiti, di cui 18.480 test antigenici. Risulta dai dati dell'aggiornamento quotidiano del 24 settembre della Regione Piemonte sulla situazione epidemiologica. I ricoveri nei reparti ordinari sono 275, rispetto a ieri 32 in più, mentre il numero è stabile a 6 in terapia intensiva. Si è registrato un decesso.