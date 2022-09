Elezioni: alle 12 in Piemonte 20,48%, lieve aumento

Alle 12 l'affluenza generale in Piemonte per il voto delle Politiche è del 20,48%, in lieve aumento rispetto al dato del 2018, che era 20,42%. Il dato migliore nella provincia di Cuneo, 22%, il, più basso a Torino e area metropolitana, 19,46%.