Anche a Torino la Giornata del Biologo Professionista

Ci sarà anche Torino tra le 16 città che il 1° e il 2 ottobre ospiteranno l'ottava Giornata Nazionale del Biologo Professionista, evento organizzato dall'Enpab e patrocinato dal ministero della Salute con l'obiettivo di favorire la prevenzione primaria. Nel capoluogo piemontese l'appuntamento sarà in via Lagrange dove, dalle 10 alle 18, saranno allestiti tre stand in cui i biologi forniranno consulenze legate alle loro aree di competenza: nutrizione, ambiente, laboratorio, genetica, sicurezza, sostenibilità. I cittadini potranno ricevere informazioni utili sulle proprie abitudini alimentari e per tenere un corretto stile di vita e consigli in materia di risparmio, sostenibilità e rispetto dell'ambiente. Due gli stand dedicati all'area nutrizione, uno a quella sostenibilità. La Giornata rappresenta anche un momento di alternanza formazione/lavoro ai fini dell'orientamento alla professione per gli iscritti agli ultimi anni di Biologia. Inoltre i dati raccolti nelle piazze saranno oggetto di studio e potranno essere utilizzati per pubblicazioni scientifiche e tesi di laurea, come accaduto durante le precedenti edizioni.