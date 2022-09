Incidenti stradali: scontro su A5, conducente Ferrari ferito

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi dopo lo svincolo di Quincinetto in direzione Torino sull'autostrada A5 Torino-Aosta. Si è trattato di una doppia perdita di controllo di due veicoli, una Ferrari e una Bmw. Il conducente della Ferrari è rimasto ferito ed è stato trasportato con l'elisoccorso in codice giallo all'ospedale Cto di Torino. Al momento dello schianto in quel tratto dell'autostrada stava piovendo e l'asfalto viscido potrebbe aver contribuito alla dinamica, ora al vaglio della polizia stradale di Torino.