Chiesa: Repole, da Cl passione per fratelli in difficoltà

"Continuate davvero ad avere passione per Cristo e ad avere passione per i fratelli, soprattutto i più indigenti, quelli più in difficoltà." Lo ha detto oggi, incontrando la comunità torinese di Comunione e Liberazione, l'arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole, al termine della santa Messa celebrata all'aperto davanti al centro di formazione professionale Piazza dei Mestieri per ricordare il centenario della nascita di don Luigi Giussani, fondatore di Cl. "Questa casa - ha aggiunto riferendosi alla Piazza dei Mestieri - mi sembra una realtà molto bella non soltanto per la Chiesa di Torino, ma anche per la città. Abbiamo bisogno di questo". "Don Giussani - ha detto Emmanuele Riu, responsabile diocesano della Fraternità di Cl - ci ha insegnato a seguire il proprio vescovo in qualsiasi caso. Quando la paternità del vescovo diventa così evidente e così affettiva, come è stato oggi, è una grazia di cui non possiamo che essere riconoscenti".