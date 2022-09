Elezioni: Viale, a Torino centrodestra non batte Lo Russo

"Il risultato torinese di Più Europa è soddisfacente, anche se non consola per il quorum nazionale mancato per un soffio. Non c’è stata la rivincita del centrodestra verso Lo Russo". È il commento via social di Silvio Viale, consigliere comunale e candidato alle elezioni. "Se il centrodestra ha imbarcato gran parte dei voti di Damilano - aggiunge - il risultato di Più Europa va oltre quello della Lista Civica nella quale fui eletto".