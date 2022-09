Elezioni: Montaruli (FdI), collegio Torino Nord è vittoria storica

"La vittoria nel collegio di Torino nord, metà esatta del capoluogo, è storica. È il frutto di un lunghissimo lavoro fatto da un grande leader come Giorgia Meloni e di una squadra sul territorio che non ha mai conosciuto riposo, che ringrazio per avermi affiancato in questa sfida. Questa vittoria, che segue quella del 2018 per un centinaio di voti, dimostra che il radicamento, la costanza e il lavoro compatto di una squadra occupata a dare ascolto e risposte, siano un Valore in politica che può dettare le differenze e permettere i cambiamenti. Il lavoro su Torino Nord può essere un modello per il Centrodestra a trazione Fdi affinché anche l'altra metà della città trovi in noi la soluzione ad una città che in questi anni è stata tradita nelle promesse e scippata di tutto". Lo dichiara la deputata torinese di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.